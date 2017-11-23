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Manus Adası'ndaki mülteci kampına operasyon

Avustralya'ya iltica etmek için Papua Yeni Gine'de bekletilen adada yeni kampa taşınmayı reddedenleri tahliye operasyonu gerçekleştirildi.

Haber Merkezi | 23.11.2017 - 15:00
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Avustralya'ya iltica etmek isteyen mültecilerin bekletildiği ve bir süre önce kapatılmasına karar verilen Papua Yeni Gine'deki gözaltı merkezinin boşaltılması için polis operasyonu düzenlendi.

Manus Adası'ndaki mülteci kampına operasyon

Manus Adası'ndaki mülteci kampına operasyon VİDEO

MÜLTECİLERİN AVUSTRALYA DİRENİŞİ

Manus Adası'da bulunan gözetim merkezinden yeni yapılan kampa taşınmayı reddeden 300'den fazla mültecinin direnmesi üzerine Papua Yeni Gine Polisi harekete geçti.

Manus Adası'ndaki mülteci kampına operasyon

POLİSLER İLE MÜLTECİLER ARASINDA ÇATIŞMA

Ayaklanan göstericilere polis müdahalesi gecikmedi. Polisler göstericilere biber gazı ve coplarla müdahale etti. Gözetim merkezini kuşatan polis bazı kişileri gözaltına aldı. Mültecilerin aktardığına göre güvenlik güçleri, kamptaki barınakları ve su deposunu yıktı.

Manus Adası'ndaki mülteci kampına operasyon

KAMP ALANI YIKILDI

Kamptakilerin zorla otobüslere bindirildiği öne sürüldü. Polis Müdürü Dominic Kakas, 50 polis memuru ve göç yetkililerinin Perşembe sabah saatlerinden kampa geldiğini ve mültecilerden bir kısmını taşınmaya ikna ettiğini aktardı. Kakas bunun bir zorla tahliye operasyonu olmadığını ve güç kullanmadıklarını savundu.

Manus Adası'ndaki mülteci kampına operasyon

Manus Adası'ndaki mülteci kampına operasyon

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