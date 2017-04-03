Manyas Ovası suya doyacak

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından, Balıkesir Manyas Ovası Sağ ve Sol Sahil Sulama Projeleri kapsamında inşa edilen baraj ve sulama tesisleri ile ovada bulunan verimli topraklar modern sulama sistemlerine kavuşacak.

MODERN SULAMA SİSTEMİNE KAVUŞACAK

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, DSİ Genel Müdürü Murat Acu, "Manyas Ovası Sağ ve Sol Sahil Sulama Projeleri"nin inşasının hızla devam ettiğini, DSİ tarafından inşa edilen baraj ve sulama tesisleri ile Manyas Ovası'nda bulunan verimli toprakların modern sulama sistemlerine kavuşacağını ifade etti. Proje kapsamında 105 bin 710 dekar arazinin sulamaya açılacağını kaydeden Genel Müdür Acu, Manyas Ovası Sol Sahil Sulaması Projesi'nin tamamlanması ile 2017 yılı birim fiyatları ile dekar başına 658 lira gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 69 milyon 557 bin 180 lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

30 MİLYON LİRA GELİR SAĞLAYACAK

Toplamda 108 bin 210 dekar zirai araziyi sulayacak Manyas Ovası Sulaması Sağ Sahil işi kapsamında 58 bin 50 dekar zirai arazinin 2016 yılında sulamaya açıldığını aktaran Acu, "Çalışmaları devam eden Manyas Ovası Sulaması Sağ Sahil İnşaatı ikinci kısım işi kapsamında da 50 bin 160 dekar zirai arazinin sulaması sağlanacak." ifadesini kullandı. Proje kapsamında açılan kanallara ve yapılacak çalışmalara ilişkin de bilgi veren Acu, projenin tamamlanması ile ülke ekonomisine yıllık 30 milyon 998 bin 880 lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini açıkladı.