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Manzara fotoğrafı için canından oldu

Tarihi Şanlıurfa Kalesi'nde fotoğraf çektirmek isterken dengesini kaybederek düşen kişi, yaşamını yitirdi.

DHA | 01.01.2018 - 19:49..
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Yılbaşı tatili nedeniyle Şanlıurfa'ya gelen adları öğrenilmeyen iki arkadaş, çift mağaraların bulunduğu bölgede Balıklıgöl manzaralı fotoğraf çektirmek istedi.

YERE ÇAKILDI

Daha sonra arkadaşından kendisini Şanlıurfa manzarasını arkasına alarak zıplarken çekmesini isteyen Dağ, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten kayalık zemine düştü.

Kalede fotoğraf için poz verirken düşüp öldü VİDEO

 

Manzara fotoğrafı için canından oldu

HASTANEDE KURTARILAMADI

Dağ'ın düştüğünü gören çevrede bulunanlar yardıma koşarken, polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, vücudunun değişik bölgelerinde ezilme ve ağır yaralanma olan Dağ'ı, ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Halil Dağ, götürüldüğü hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Dağ'ın cesedi, otopsi için morga konuldu.

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