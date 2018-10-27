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Manzara izleme dürbünlerine zarar verip paraları çaldılar

Sakarya'da Sapanca Gölü kıyısında manzara izlemek için kullanılan dürbünlerin hazneleri kırılarak, içerisindeki madeni paralar çalındı.

DHA | 27.10.2018 - 17:58..
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Sapanca Gölü sahilindeki Türkiye Çanakkale ve İstiklal Savaşları Şehit ve Gazi Yakınları Derneği'ne ait, manzara izleme dürbünlerinin hazneleri, kimliği belirsiz kişilerce kırılarak, içerisindeki madeni paralar çalındı. Sabah balık tutmak için sahile gelenler, derneğe gelir sağlamak amacıyla konulan 2 dürbüne zarar verildiğini görüp, polise haber verdi.

MOBESE KAYITLARI İNCELENDİ

Türkiye Çanakkale ve İstiklal Savaşları Şehit ve Gazi Yakınları Derneği Genel Başkanı Fehmi Tantan, dernek üyeleri ile birlikte olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Dürbünlerde parmak izi çalışması yapan, Mobese kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Manzara izleme dürbünlerine zarar verip paraları çaldılar
Manzara izleme dürbünlerine zarar verip paraları çaldılar
Manzara izleme dürbünlerine zarar verip paraları çaldılar
Manzara izleme dürbünlerine zarar verip paraları çaldılar
Manzara izleme dürbünlerine zarar verip paraları çaldılar

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