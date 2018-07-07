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Manzara izlemeye geldiği otomobili Meriç Nehri'ne düştü

Edirne'de, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, Meriç Nehri'ne düştü.

AA | 07.07.2018 - 10:29..
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İsmail İnce adlı vatandaş, manzara izlemek için otomobiliyle Meriç Nehri kenarına gitti.

HAMLE YAPTI AMA BAŞARAMADI

Nehir kenarına park ettiği otomobilinden bir süre sonra balık tutanlarla sohbet etmek için inen İnce, otomobilin nehre doğru hareket ettiğini görünce el frenini çekmek için hamle yaptı ancak hızlanan arabayı kontrol etmeyi başaramadı.

Manzara izlemeye geldiği otomobili Meriç Nehri'ne düştü

Nehre düşen otomobil suya gömüldü. Otomobilin nehirden çıkarılması için de uzun uğraşlar verildi. Suya giren bir balıkçının, arabanın kırdığı camından halatı bağlaması sonucu otomobil sudan vinç yardımıyla çıkarıldı.

Manzara izlemeye geldiği otomobili Meriç Nehri'ne düştü

Manzara izlemeye geldiği otomobili Meriç Nehri'ne düştü

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