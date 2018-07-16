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Maradona'dan Filistin halkına destek

Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona, bir araya geldiği Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’a, "Ben Filistinliyim" dedi.

İHA | 16.07.2018 - 09:59..
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Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Rusya’ya düzenlediği ziyaret kapsamında Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona ile Moskova’da bir araya geldi.

MARADONA FİLİSTİN HALKININ YANINDA

Maradona, görüşmede "Ben Filistinliyim" diyerek, Filistin’in haklı davasının yanında olduğunu belirtti. Maradona, Filistin davasıyla olan dayanışmasını sosyal medya hesabından Abbas ile paylaştığı fotoğrafla da ifade etti.

Maradona, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu adam Filistin için barış istiyor. Başkan Mahmud Abbas’ın devleti ve hakkı var” ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Rusya’ya 3 günlük resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Maradona: Ben Filistinliyim VİDEO

Maradona'dan Filistin halkına destek

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