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Marburg virüsü hastalığı nedir

Ateş, üşüme, baş ağrısı ve adele ağrısı gibi belirtileri olan Marburg virüsü hastalığının henüz lisanlı bir tedavisi bulunmuyor.

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Afrika'da ortaya çıkan, başlangıç belirtileri ateş, üşüme, baş ağrısı ve adele ağrısı olan Marburg virüsü yani diğer adıyla Kara Veba hastalığı, Ebola’ya benziyor. Kara Veba vakaları, yüzde 88 ölümle noktalanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) web sitesinde Marburg virüsü hastalığının, özel bir tedavisi olmayan ölüm oranı yüksek nadir bir hastalık olduğu belirtilirken virüs kan, ve hastalık bulaşmış insanların veya (maymun ve meyve yarasası gibi) hayvanların dokusu ile doğrudan temas yoluyla bulaştığı söyleniyor.

Marburg virüsü hastalığı nedir

ERKEN TEŞHİSİNDE HAYATTA KALMA ŞANSI ARTIYOR

WHO, hastalığın erken teşhisi durumunda su kaybının giderilmesi ve semptomatik tedavinin hayatta kalma şansını artırdığını fakat şu anda virüsü tamamen etkisiz hale getirebilecek lisanslı bir tedavi olmadığını söylüyor.

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