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Marcos ve Lucas'ı simgeleyen mozaikler bulundu

Karabük'te bulunan mozaiklerin kilisenin Hristiyanlık dünyasında çok büyük öneme sahip olan Marcos ve Lucas’a ithafen yapıldığı anlaşıldı

DHA | 12.10.2018 - 10:30..
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İlçeye bağlı Budaklar köyünde M.Ö. 1'inci yüzyılda kurulduğu ve M.S. 7'nci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianaupolis antik kentindeki kazı çalışmaları sırasında, Anadolu'nun en eski kiliselerinden biri olduğu değerlendirilen, bin 500 yıllık kilisede 45 günlük çalışmalar sona erdi.

FİGÜRLER ORTAYA ÇIKTI

Kastamonu Müze Başkanlığı'nda, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Ersin Çelikbaş’ın bilimsel danışmanlığında 45 günlük çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan mozaiklerde çok önemli figürlere rastlanıldı.

Marcos ve Lucas'ı simgeleyen mozaikler bulundu

KORUMAYA ALINDI

Mozaiklerin üzeri zarar görmemesi için koruyucu malzemeyle kapatıldı. Karabük Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve Ersin Çelikbaş, bölgede incelemelerde bulundu.

Marcos ve Lucas'ı simgeleyen mozaikler bulundu

Marcos ve Lucas'ı simgeleyen mozaikler bulundu

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