Mardin Belediye'sinden Kadınlar Günü etkinliği

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda gerçekleştirilen programa katılan kadınlar, Mardin Dinler ve Diller Korosu ile Arbane ve Reyhani Müzik ekiplerinin seslendirdiği şarkılarla eğlendi.

KADINLARA ÖZEL PROGRAM

Anneleri ile etkinliğe katılan çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için de sirk gösterimi, tahta bacak gösterisi ve yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirildi.

Valilik ve Belediye olarak, kadınlara özel hazırladıkları programlara yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.

KADINLAR İÇİN ÜCRETSİZ ULAŞIM

Etkinlikle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Mustafa Yaman, kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Yaman, kadınlar için etkinlik alanında stantlar kurulduğunu, buralarda ürünlerin beğeniye sunulduğunu ifade ederek, kadınlar için kent içi ulaşımın da bugüne özel ücretsiz gerçekleştirildiğini hatırlattı.