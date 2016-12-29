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Mardin Dargeçit'te patlama: 1 çocuk öldü

Dargeçit ilçesinde 12 yaşındaki Musa A., sokakta bulunan poşet içerisindeki cismi kurcalarken meydana gelen patlamada ağır yaralandı.

DHA | 29.12.2016 - 21:40
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Mardin Dargeçit'te patlama: 1 çocuk öldü

Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerin sokağa bıraktığı el yapımı patlayıcıyı hurda diye kurcalayan çocuk, patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Merkez Mahallesi'nde hurda toplayan 12 yaşındaki Ferhat Musa Acar, bir binanın kenarına bırakılan poşet içinde el yapımı patlayıcı buldu.

Mardin Dargeçit'te patlama: 1 çocuk öldü

Patlayıcının elinde infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Acar, kaldırıldığı Dargeçit Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

TERÖR SALDIRISI İÇİN SOKAĞA BIRAKILDI

Bu arada güvenlik kaynaklarının, söz konusu patlayıcının terör saldırısında kullanılmak üzere terör örgütü mensuplarınca sokağa bırakıldığı değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

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