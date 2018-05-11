Mardin Geleneksel 2'inci Bahar Şenlikleri başladı

Konservatuvar bahçesinde düzenlenen şenlik, Mazruna Gösteri Sanatları Topluluğu'nun gösterisiyle başladı.

MEDENİYET KAPISI MARDİN

Konservatuvarda bir yıl boyunca eğitim gören öğrencilerin oluşturduğu Türk halk müziği ile çocuk koroları sahne aldı, ney, bağlama, gitar, erbane dinletisi yapıldı, fotoğraf kulübü sergisi ile tiyatro gösterisi sunuldu.

ETKİNLİKLER MARDİN'E RENK KATTI

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Yakup Sarı, yaptığı açıklamada, belediyeye yapılan görevlendirmenin ardından konservatuvarın açıldığını hatırlatarak, binlerce öğrencinin farklı dallarda eğitim görme fırsatı bulduğunu söyledi.

Yakup Sarı, "Bu etkinlikler Mardin'e güzel renk kattı. Amacımız Mardin'in sosyalleşmesi, kültürel anlamda hak ettiği yeri bulması. Dünyaca ünlü Mardinli ressamımız İsmet Yedikardeş de etkinliğimize resimleriyle katıldı" dedi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Yakup Sarı, yaz tatilinden sonra yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla konservatuvardaki eğitimlere daha güzel şekilde devam edileceğini, kültür ve sanatalanındaki kurslarla kente hizmet etmeye devam edeceklerini ifade ederek, Mardin'in tanıtımına katkıda bulunan herkese teşekkür etti.



