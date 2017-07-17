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Mardin Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin Nusaybin'de 11 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

17.07.2017 - 13:11
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nusaybin

Valilikten yapılan açıklamada, kırsal alanda faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakların tahrip edilmesi amacıyla Taşköy, Üçköy, Güzelsu, Yakınca, Bahminin, Dağiçi, Dibek, Düzce, Gürün, Eskihisar ve Üçyol mahallelerinde 10 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatıldı.

BU SABAH YASAK KALKTI

Bölgedeki operasyonların tamamlandığı belirtilen açıklamada, 11 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 06.00 itibarıyla kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşlara, can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür edildi.

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