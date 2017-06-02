Mardin PKK'dan temizlendi, turist akını başladı

Dantel gibi işlenen taşların her mevsim ayrı renge dönüşmesiyle ziyaretçilerine adeta tarihe yolculuk yaptıran Mardin, sağlanan huzurun ardından turizmden payını yeniden alıyor.

PKK'DAN TEMİZLENDİ, ESKİ HUZURUNA KAVUŞTU

Geçen yıl terör örgüt PKK tarafından bölge genelinde gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle ziyaretçilerin gelmekte imtina ettiği Mardin, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde sağlanan huzurla eski günlerine döndü.

4 AYDA GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE YÜZDE 93 DAHA FAZLA TURİST

Farklı din, dil ve kültür mensuplarının bir arada yaşadığı hoşgörünün sembol kenti Mardin'e yılın ilk 4 ayında gelen turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artış oldu. Ziyaretçilerin özellikle tatil günlerini tercih etmesi dolayısıyla hafta sonları otellerde yer bulma sıkıntısı yaşanıyor.

HUZUR GELDİ, ARDINDAN TURİST GELDİ

Vali Mustafa Yaman, AA muhabirine, ilde sağlanan huzur ortamıyla turizm sezonuna iyi bir başlangıç yapıldığını söyledi.

Yaklaşık 45 gündür kent genelindeki otellerin doluluk oranının hafta sonları yüzde 100'e ulaştığını aktaran Yaman, "Bu yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısında yüzde 93 artış var." dedi.

YOĞUNLUKTAN SOKAKLARDA YÜRÜYECEK YER YOK

Bu artışın turizm işletmecilerin yüzünü güldürdüğünü vurgulayan Yaman, şöyle devam etti:

"Hafta sonları yoğunluktan sokaklarda yürüyecek yer yok. Bu yoğunluk artarak inşallah devam edecek. Hükumetimizin çabasıyla bölgemizin huzura kavuşması, yurt dışında ve Türkiye'nin farklı illerindeki vatandaşlarımızın da dikkatini çekiyor. 2 hafta önce Midyat ilçemizde bir otelin açılışı gerçekleştirdik. Kapanan tesislerden açılan tesislere doğru bir hareketlilik başladı. İnşallah bu devam edecek."





"HAFTA SONLARINDA YER BULMAK K ZOR"

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Gürgör, Mardin'de 6 bin 500 yataklı 44 otel bulunduğunu işaret etti. Midyat'ta 15 gün önce bir otelin açılışının yapıldığını, 2 hafta içerisinde de bir otelin daha hizmete gireceğini aktaran Gürgör, turizm hareketliliğinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Sağlanan huzur ortamında Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Valiliğinin gerçekleştirdiği organizasyonların da büyük katkısının olduğunu ifade eden Gürgör, "Mardin turizmde eski günlerine dönmeye başladı. Mardin'de hafta sonlarında otellerde yer bulmak çok zor." dedi.

ODALAR 15-20 GÜN ÖNCESİNDEN DOLUYOR

Reyhani Kasrı Oteli Genel Müdürü Esra Şirin ise daha önce iş merkezi olarak kullanılan tarihi yapının 6 yıl önce otele dönüştürülmesiyle kente gelen misafirlerin ağırlandığını anlattı.

Bölgede geçen yıl yaşanan terör olaylarından dolayı turizmin kısmen sekteye uğradığına dikkati çeken Şirin, bu yıl sağlanan huzur ortamıyla turizmde hareketlilik başladığını söyledi. Gelen taleplerden mutlu olduklarının altını çizen Şirin, "Şimdiden Eylül ve Ekim ayı talep alıyoruz. Bütün otellerimiz dolsun esnafımız da kazansın istiyoruz. Özellikle hafta sonları ve tatil günleri turizm yoğunluğu yaşanıyor. Odalarımız 15-20 gün öncesinden doluyor. Bu hareketliliğin bir yıla yayılmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Mardin'e gelirken kısmen bir tedirginlik yaşadıklarını ancak bu endişenin tamamen yersiz olduğunu gördüklerini bildiren Eyüp Kaş, "Gelmek isteyen herkese tavsiye diyoruz." dedi.

Aslı Kaygın da Mardin'deki tarihi ve kültürel varlıkları gönül rahatlığı ile gezmenin tadını çıkardıklarını vurguladı.

İlk defa kente geldiğini belirten Yasemin Altınsöz de Mardin'in çok güzel ve tarihi bir şehir olduğunu, huzur içerisinde gezdiğini kaydetti.