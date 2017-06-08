Mardin şehidinin haberi Burdur'daki ailesine ulaştı

Jandarma uzman onbaşı Hikmet Zengin’in şehit olduğu haberi, Burdur merkeze bağlı Güneyyayla Köyü’nde oturan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan baba Ali Yaver, anne Ayşe ve ikiz kardeşi Emine Zengin gözyaşlarına boğuldu, sinir krizleri geçirdi.

Fenalık geçiren baba Ali Yaver Zengin’e hazır bekleyen sağlık ekiplerin müdahale etti. Yakınları ve köylüler, Türk bayrakları asılan şehit evine akın etti. Görevliler tarafından şehidin evinde Kuran okunurken, İl Müftüsü Hıdır Bayrak da dua etti.

Bekar olan şehit uzman onbaşı Hikmet Zengin'in sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından geçen yıl kasım ayında, "İlk görev yerim Mardin Kızıltepe Jandarma Özel Harekat. Allah utandırmasın" paylaşımında bulunduğu görüldü.



























