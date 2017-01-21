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Mardin’de 1 kadın terörist öldürüldü

Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 kadın terörist etkisiz hale getirildi.

21.01.2017 - 23:15
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Atatürk Mahallesi Yol Dere Caddesi’nde polis ekipleri ile
PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 1 gün önce Kaymakamlık binası civarında keşif yaptığı öğrenilen kadın terörist etkisiz hale getirildi. Olay yerine çok sayıda Terörle Mücadele ve Özel Harekat polisleri sevk edilirken, kaçan 2 teröristin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Kızıltepe ilçesinde cezaevi yakınlarında polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yaralı olarak kaçan bir teröristin yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı.

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