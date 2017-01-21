Mardin’de 1 kadın terörist öldürüldü

Atatürk Mahallesi Yol Dere Caddesi’nde polis ekipleri ile

PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 1 gün önce Kaymakamlık binası civarında keşif yaptığı öğrenilen kadın terörist etkisiz hale getirildi. Olay yerine çok sayıda Terörle Mücadele ve Özel Harekat polisleri sevk edilirken, kaçan 2 teröristin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Kızıltepe ilçesinde cezaevi yakınlarında polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yaralı olarak kaçan bir teröristin yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı.