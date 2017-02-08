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Mardin'de 13 rütbeli asker tutuklandı

Mardin merkezli 12 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

08.02.2017 - 13:57
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Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mardin merkezli Ankara, İstanbul, Kayseri, Samsun, İzmir, Antalya, Gaziantep, Eskişehir, Afyonkarahisar, Zonguldak, Çorum illerinde FETÖ mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

"FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları kriptolu mesajlaşma sistemi olan "Bylock" isimli programı kullandığı tespit edilen jandarma personeline yönelik 25 Ocak 2017 günü ilimiz merkezli yapılan eş zamanlı operasyonda Ankara, İstanbul, Kayseri, Samsun, İzmir, Antalya, Gaziantep, Eskişehir, Afyonkarahisar, Zonguldak, Çorum olmak üzere 20 jandarma personeli (Subay-Astsubay) yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüpheli şahıslar 7 Şubat 2017 günü çıkarıldıkları adli merciler tarafından; 7'sine Adli Kontrol Kararı verilirken, 13 şüpheli şahıs ise 'Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak (TCK 314/2)' suçunda tutuklanarak ilimiz ceza infaz kurumuna teslim edilmişlerdir" denildi.

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