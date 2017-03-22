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Mardin'de 17 polise FETÖ'den tutuklama

Mardin merkezli 20 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 polis tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22.03.2017 - 10:35
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Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 1'i polis eşi, 20'si eski polis 21 şüphelinin Mardin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

FETÖ'CÜ 17 POLİS TUTUKKLANDI

Sorguları tamamlanan 21 şüpheli, Mardin Adliyesi'ne sevkedildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından 2 eski polis serbest bırakılırken, tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı, polis eşi ile birlikte toplam 2 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Mardin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri adreslerinde bulunamayan 5 eski polisin de yakalanması için çalışma yapıyor.

Mardin'de 17 polise FETÖ'den tutuklama

Mardin'de 17 polise FETÖ'den tutuklama

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