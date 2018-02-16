taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.511
USD
3,7427
EURO
4,6577
ALTIN
162,94
PETR
64,9400

Mardin'de 1'i sorumlu 3 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de PKK'ya yönelik operasyonda biri sözde bölge sorumlusu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

AA | 16.02.2018 - 20:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Mardin'de 1'i sorumlu 3 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Nusaybin, Midyat ve Ömerli kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çıkan çatışmada sözde Ömeryan bölge sorumlusu Ferhat kod adlı Yakup Salğın, Demhat kod adlı Hozan Akdoğan ve Tekoşer kod adlı Adem Yüksel etkisiz hale getirildi.

Operasyon kapsamında tespit edilen 3 sığınakta da teröristlere ait kitap, not defterleri giyim ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
CNN Türk, Emin Çapa'nın işine son verdi
CNN Türk'te Ekonomi Müdürlüğü yapan Emin Çapa ve ekibinden 3 arkadaşı kovuldu.
Göçük altında kalan ineği itfaiye kurtardı
Sarıyer'de bir binanın birinci katındaki balkon altındaki ahırın üzerine düştü. Ahırda bulan inek ise moloz yığınlarının arasında kaldı. İneğine sahibi ise gözyaşlarını hakim olamadı.
Uşak'ta kaçak tütün operasyonu
Uşak'ta kaçak ve faturasız olduğu tespit edilen 573 paket sigara ve 36 kg açık tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Hatay'da Afrin şehitlerine saygı yürüyüşü
Hatay'ın Yaylağı ilçesinde Afrin şehitlerine saygı, Mehmetçiğe moral yürüyüşü düzenlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiliz terörist: Asla kazanamayacağız

İngiliz terörist: Asla kazanamayacağız

271
ABD'nin YPG'ye istihbarat sağladığı üs deşifre oldu

ABD'nin YPG'ye istihbarat sağladığı üs deşifre oldu

155
Deniz Yücel'i eşi karşıladı

Deniz Yücel'i eşi karşıladı

455
Soy bilgisi sorgulamaya büyük talep: 5 milyonu geçti

Soy bilgisi sorgulamaya büyük talep: 5 milyonu geçti

184
FETÖ'nün medya yapılanması davasında 6 sanığa müebbet

FETÖ'nün medya yapılanması davasında 6 sanığa müebbet

313
Yunanistan'dan Kardak yorumu: Artık barışçıl olmayacağız

Yunanistan'dan Kardak yorumu: Artık barışçıl olmayacağız

287
Deniz Yücel hakkında tahliye kararı

Deniz Yücel hakkında tahliye kararı

395
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM