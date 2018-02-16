1 Elektronik sigaranın tehlikeleri Son dönemlerde sigarayı bırakmak isteyenlerin tercihi olan elektronik sigara daha fazla ağır metal içeriyor, ayrıca ağız ve ciltte hastalıklara neden oluyor.

2 Pepe, Fenerbahçe derbisinde yok Konyaspor maçında sarı kart gören Pepe, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

3 CNN Türk, Emin Çapa'nın işine son verdi CNN Türk'te Ekonomi Müdürlüğü yapan Emin Çapa ve ekibinden 3 arkadaşı kovuldu.

4 Göçük altında kalan ineği itfaiye kurtardı Sarıyer'de bir binanın birinci katındaki balkon altındaki ahırın üzerine düştü. Ahırda bulan inek ise moloz yığınlarının arasında kaldı. İneğine sahibi ise gözyaşlarını hakim olamadı.

5 Mardin'de 1'i sorumlu 3 terörist etkisiz hale getirildi Mardin'de PKK'ya yönelik operasyonda biri sözde bölge sorumlusu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

6 Konyaspor-Beşiktaş - CANLI SKOR Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.