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Mardin'de 2 polis şehit düştü

Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki trafik kazasında, 2 polis memuru hayatını kaybetti, bir muhtar yaralandı.

08.04.2017 - 12:04
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Mazıdağı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis Ali Rıza Yılmaz'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Mazıdağı Derik karayolu Şanlı köyü yakınlarında karşı yönden gelen Ömürlü köyü Muhtarı Bozan Delek (44) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

2 POLİS ŞEHİT OLDU

Kazada, polis Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederek şehit düştü. Yaralanan muhtar Delek ve polis memuru Sedat Balıkçı (30) Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Balıkçı da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mardin'de 2 polis şehit düştü
(Polis memuru Sedat Balıkçı)

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