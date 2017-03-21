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Mardin'de 2 terörist öldürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

21.03.2017 - 22:03
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sd

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Nusaybin kırsalında Bornova 2’nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Mardin il Jandarma Komutanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün başlatılan Şehit Jandarma Yüzbaşı Halil Özdemir Müşterek Özel Birlik Operasyonu sürüyor.

PATLAYICI DÜZENEĞİ İMHA EDİLDİ

Operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi, ortaya çıkarılan sığınaklarda çok sayıda sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Çalışmalarda el yapımı patlayıcı düzeneği de kontrollü şekilde imha edildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN YERLER

Mardin Valiliği, dün Nusaybin'e bağlı Yakınca, Bahminin, Kaleli, Güzelsu, Yol, Dibek, Üçyol, Dağiçi, Şekrin ve Eskihisar mahallerinde faaliyet yürüten terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirmişti.

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