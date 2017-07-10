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Mardin'de 23 köyde sokak yasağı kaldırıldı

Merkez Artuklu, Ömerli, ve Nusaybin ilçelerine bağlı 23 köyde sokak yasağı ilan edilmişti.

10.07.2017 - 15:58
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Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle Artuklu, Nusaybin ve Ömerli ilçelerine bağlı 23 köyde uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı belirtilerek, açıklamada, şöyle denildi:

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

"İcra edilen operasyonlar sona erdiğinden, Ömerli İlçemiz kırsalında bulunan Harmankaya, Duygulu, Kovanlı; Nusaybin İlçemiz kırsalında bulunan Güvenli, Heybeli, Çalıköy, Dellıağaç, İlkadım, Görentepe, Büyükkardeş, Küçükkardeş, Yavruköy, Koruköy, Akarsu, Kuyular, Doğanlı, Karacaköy, Serikanya, Erdoğdu, Dirim; Artuklu İlçemiz kırsalında bulunan Ahmetli, Aytepe, Sulak Mahalleleri ilan edilen sokağa çıkma yasağı 10 Temmuz 2017 Pazartesi günü Saat:13:00’den itibaren kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz."

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