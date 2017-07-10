Mardin'de 250 kiloluk EYP imha edildi

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, 7 Temmuz tarihinde Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadele kapsamında yürütülen arama tarama ve operasyonel faaliyetler kapsamında Dargeçit İlçesi Kuyubaşı Mahallesi'nde yola tuzaklı el yapımı patlayıcının tespit edildiği belirtildi.

12 KİLOLUK TÜPLE GÜÇLENDİRİLDİ

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ön inceleme neticesinde röle ile çalışan kablo düzenekli iki adet 12 kiloluk tüp ile güçlendirilmiş varil içerisinde 250 kilo amonyum nitrat olduğu değerlendirilen EYP kontrollü bir şekilde imha edilmiştir" denildi.













