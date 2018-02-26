taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.314
USD
3,7796
EURO
4,6662
ALTIN
162,81
PETR
67,1900

Mardin’de 27 ’joker’ yakalandı

Mardin’de başkasının yerine sınava girmeye çalışan 27 kişi yakalandı.

İHA | 26.02.2018 - 12:50..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ilimizde düzenlenen SRC sınavı sırasında, görevlilerimizce yapılan kontrollerde başkasının yerine sınava girmeye çalışan 27 kişi belgede sahtecilik (joker) tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 27 şahıs hakkında ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçundan yasal işlem başlatılmış, ayrıca Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerince her bir şahsa 124 lira idari para cezası olmak üzere, toplam 3 bin 348 lira idari para cezası uygulanmıştır.” denildi.

Mardin’de 27 ’joker’ yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Erdoğan'a Azerbaycan ve Özbekistan'dan tebrik telefonu
Erdoğan, doğum gününde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından telefonla aranarak tebrik edildi.
Kalk Gidelim dizisinden askerlerimize dua
Trt 1'de cumartesi günü yayınlanan Kalk Gidelim dizisinin bir sahnesinde Afrin'deki kahraman askerlerimiz için verilen mesaj büyük beğeni topladı.
Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 66 gözaltı
Adana merkezli 9 ilde düzenlenen "yasa dışı bahis" operasyonunda 66 kişi gözaltına alındı.
Çocuklara cinsel istismarda iyi hal indirimi olmayacak
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, yeni dönemde cinsel istismar davalarında iyi hal indiriminin uygulanmayacağını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Salih Müslim'in yakalandığı operasyonun ayrıntıları

Salih Müslim'in yakalandığı operasyonun ayrıntıları

85
Yunanistan Türkiye'ye karşı AB'yi yardıma çağırdı

Yunanistan Türkiye'ye karşı AB'yi yardıma çağırdı

93
Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

88
Afrin operasyonunda 'Hilâl' gözüktü

Afrin operasyonunda 'Hilâl' gözüktü

62
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2059 oldu

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2059 oldu

106
39 yıldır hiç izin yapmadan çalışan zabıta

39 yıldır hiç izin yapmadan çalışan zabıta

68
Özel Harekat timleri Afrin'e girdi

Özel Harekat timleri Afrin'e girdi

142
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM