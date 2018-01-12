Mardin'de 3 bin korsan kitap yakalandı

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri 8-10 Ocak tarihlerinde korsan kitap ve yayınlarla mücadele çerçevesinde denetimler yaptı.
3 BİN 853 ADET KORSAN KİTAP YAKALANDI
Bu çerçevede, Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi üzerinde İ.F. adlı iş yerinde 3 bin 853 adet korsan tabir edilen sahte bandrollü kitap ele geçirildi. Kitapları satan V.A. isimli şahıs ise kaçmak üzereyken yakalanarak gözaltına alındı. V.A. hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne getirildi.