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Mardin'de 3 bin korsan kitap yakalandı

Mardin Kızıltepe'de 3 bin 853 adet korsan kitap ele geçirildi.

İHA | 12.01.2018 - 19:01..
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kitap

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri 8-10 Ocak tarihlerinde korsan kitap ve yayınlarla mücadele çerçevesinde denetimler yaptı.

3 BİN 853 ADET KORSAN KİTAP YAKALANDI

Bu çerçevede, Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi üzerinde İ.F. adlı iş yerinde 3 bin 853 adet korsan tabir edilen sahte bandrollü kitap ele geçirildi. Kitapları satan V.A. isimli şahıs ise kaçmak üzereyken yakalanarak gözaltına alındı. V.A. hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Mardin'de 3 bin korsan kitap yakalandı

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