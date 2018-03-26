Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

1 Anneannesini döverek öldüren sanığa müebbet hapis İzmir'in Karabağlar ilçesinde anneannesini döverek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa müebbet hapis cezası verildi.

2 Hakkari'de 5 el yapımı patlayıcı imha edildi Irak sınırından PKK'lı teröristlerin geçişlerinin önlenmesi amacıyla Çukurca ve Şemdinli ilçesi kırsalında başlatılan operasyonlar kararlılıkla sürüyor.

3 Yarış aracı sekiz takla attı Brezilya'da gerçekleştirilen bir yarış müsabakasında bir araç, yanındaki diğer aracı geçmeye çalışırken kontrolden çıktı, 8 takla attı.

4 ABD'den İsrail'e 705 milyon dolar yardım İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ABD Kongresi'nin, bu yıl İsrail'in füze savunma sistemleri için 705 milyon dolarlık ödeneğe onay verdiğini belirtti.

5 Bütün özellikleriyle Matcha Çayı Kanser önleyici oluşu bilimsel olarak kanıtlanan Matcha Çayı hakkında bilmeniz gereken her şeyi yazımızda bulabilirsiniz.

6 Tarlasından çıkan tarihin bekçisi Şanlıurfa'da dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi Göbeklitepe'nin yer aldığı bölgedeki ilk bulguya rastlanan arazinin eski sahibi Yıldız, ören yerinde güvenlik görevlisi olarak hizmet veriyor.