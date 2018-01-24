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Mardin'de 3 terörist öldürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hudut karakoluna taciz ateşi açan 3 terörist, güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle etkisiz hale getirildi.

İHA | 24.01.2018 - 18:55..
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Nusaybin’in karşısında terör örgütü YPG’nin elinde bulunan Suriye’nin Kamışlı bölgesinden Şehit Faruk Gezen Hudut Karakoluna taciz ateşi açıldı.

ATEŞE KARŞILIK VERİLDİ, ÖLDÜLER

Ateşe, karakolda bulunan tank ve obüslerle anında karşılık verilmesi sonucu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 4 roketatar mühimmatı, 20 fişek, bir el telsizi, bir lazermetre, muhtelif yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

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