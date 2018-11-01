Bombalı saldırı hazırlığındaki PKK'lılar yakalandı

Mardin'de 32 ayrı bombalı saldırıda kullanılmak üzere yaklaşık 250 kilo patlayıcı bulundu. Patlayıcılarla birlikte 5 kişi gözaltına alındı.
Mardin Valisi: 32 bombalı eylem planları vardı ViDEO
GAZİANTEP'TE DE CANLI BOMBA ELE GEÇİRİLDİ
Öte yandan Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yapılan operasyonda, H.M. isimli terörist yakalandı. Teröristin PYD/YPG terör örgütü üyesi olduğu, Suriye’nin Telabyad bölgesinde bulunan PYD/YPG kamplarında canlı bomba eğitimi aldığı ortaya çıktı.
Şahsın saldırı yapmak amacıyla yasa dışı yollardan Turkiye’ye girdiği tahmin ediliyor.