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Bombalı saldırı hazırlığındaki PKK'lılar yakalandı

Mardin'de 32 ayrı saldırı düzenlemek amacıyla 250 kilo patlayıcı taşıyan 5 terörist sağ ele geçirildi.

İHA | 01.11.2018 - 10:40..
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Bombalı saldırı hazırlığındaki PKK'lılar yakalandı

Mardin'de 32 ayrı bombalı saldırıda kullanılmak üzere yaklaşık 250 kilo patlayıcı bulundu. Patlayıcılarla birlikte 5 kişi gözaltına alındı.

Bombalı saldırı hazırlığındaki PKK'lılar yakalandı

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GAZİANTEP'TE DE CANLI BOMBA ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yapılan operasyonda, H.M. isimli terörist yakalandı. Teröristin PYD/YPG terör örgütü üyesi olduğu, Suriye’nin Telabyad bölgesinde bulunan PYD/YPG kamplarında canlı bomba eğitimi aldığı ortaya çıktı.

Şahsın saldırı yapmak amacıyla yasa dışı yollardan Turkiye’ye girdiği tahmin ediliyor.

Bombalı saldırı hazırlığındaki PKK'lılar yakalandı

Bombalı saldırı hazırlığındaki PKK'lılar yakalandı

Bombalı saldırı hazırlığındaki PKK'lılar yakalandı

Bombalı saldırı hazırlığındaki PKK'lılar yakalandı

Bombalı saldırı hazırlığındaki PKK'lılar yakalandı

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