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Mardin'de 4 tır birbirine girdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 4 tır birbirine girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yol trafiğe kapandı.

İHA | 03.08.2018 - 03:40..
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Viranşehir karayolunun 7. Kilometresinde, Mardin istikametine seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen bir tırın yan yola girerken için manevra yaparken yavaşladı.

Mardin'de 4 tır birbirine girdi


YANGIN ÇIKMAMASI İÇİN KÖPÜK ÖNLEMİ

Yavaşlayan tırın arkasında seyreden 3 tır da hızını alamayarak zincirleme kazaya neden oldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yol trafiğe kapandı. Kızıltepe itfaiyesine bağlı ekipler olası mazot kaçağına karşı yola ve kaza yapan araçlara köpük sıkarak önlem aldı.

Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol tırların yoldan çekilmesi ile yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de 4 tır birbirine girdi


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