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Mardin'de 7 bin paket kaçak sigara yakalandı

Mardin'de emniyet tarafından yapılan operasyonda 7 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

İHA | 30.03.2018 - 23:22..
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Mardin emniyet güçleri sigara kaçakçılarına karşı düzenlediği operasyonlarda 4 kişi gözaltına alırken, 7 binden fazla gümrük kaçağı sigaraya da el koydu.

Mardin'de 7 bin paket kaçak sigara yakalandı

2 OPERASYONDA 4 GÖZALTI

Devriye görevi yapan polis ekiplerin durumlarından şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu. Yapılan kontroller sırasında şahısların elindeki poşette bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, Kızıltepe Kom Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında iki araç içerisinde gizlenmiş 5 bin 820 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

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