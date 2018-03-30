Mardin'de 7 bin paket kaçak sigara yakalandı

Mardin emniyet güçleri sigara kaçakçılarına karşı düzenlediği operasyonlarda 4 kişi gözaltına alırken, 7 binden fazla gümrük kaçağı sigaraya da el koydu.

2 OPERASYONDA 4 GÖZALTI

Devriye görevi yapan polis ekiplerin durumlarından şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu. Yapılan kontroller sırasında şahısların elindeki poşette bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, Kızıltepe Kom Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında iki araç içerisinde gizlenmiş 5 bin 820 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.