taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.752
USD
3,7263
EURO
3,9448
ALTIN
150,26
PETR
55,4700

Mardin'deki operasyonun görüntüleri

Mardin’in Savur ilçesi Elmabahçe köyü Uluçak mezrasına düzenlenen operasyonda 7 terörist öldürüldü.

10.04.2017 - 11:00
  1. Haberler
  2. İç Haber
Mardin'deki operasyonun görüntüleri

Mardin'in merkez Artuklu ile Savur ilçesi sınırlarında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda aralarında biri üst düzey yönetici olmak üzere 7 PKK'lı terörist öldürülürken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Mardin'deki operasyonun görüntüleri

Kimliği belirlenen üst düzey teröristin, Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Pınarbaşı köyü nüfusuna kayıtlı 1993 doğumlu “Çektar” kod adlı Yusuf Kılınç olduğu tespit edildi.

Mardin'deki operasyonun görüntüleri

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERİN 4'Ü BÖLGE SORUMLUSU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonla ilgili yaptığı açıklamada; "Evlatlarımız, 7 teröristi daha Mardin Savur'da etkisiz hale getirdi. Allah hepsinden razı olsun çocuklarımızın. Bir evladımız hafif yaralı, onun dışında başka bir şeyimiz yok. Teröristlerden birisi bu Viranşehir patlamasının, son patlamanın koordinasyonunu yapan, oranın bölge sorumlusu, ötekisi yine Savur'un bölge sorumlusu, ötekisi Bismil'in bölge sorumlusu, ötekisi eylem sorumlusu, bunlardan bir tanesi de büyük ihtimalle İranlı. Geçen gün de bir İranlı daha aldık. Yani nasıl bir süreç içerisinden geçtiğimizi ve 7 tanesini orada bizim evlatlarımız etkisiz hale getirdiler. Şunu söylemek istiyorum; buna devam edeceğiz ve bu kararlılıkla beraber devam edeceğiz." dedi.

Mardin'deki operasyonun görüntüleri

Mardin'deki operasyonun görüntüleri

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anı

15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anı

263
Hasan Kaçan'dan Tuluhan Tekelioğlu'na cevap

Hasan Kaçan'dan Tuluhan Tekelioğlu'na cevap

87
Referanduma 6 gün kala 3 anket sonucu

Referanduma 6 gün kala 3 anket sonucu

79
Almanya’dan ABD'ye: Yeni bir askeri gerilim anlamsız

Almanya’dan ABD'ye: Yeni bir askeri gerilim anlamsız

109
The Times Yenikapı'da milyonları göremedi

The Times Yenikapı'da milyonları göremedi

105
Avrupa’da oy verme işlemi sona erdi

Avrupa’da oy verme işlemi sona erdi

84
Leman Sam: Biz serseri bir aileyiz

Leman Sam: Biz serseri bir aileyiz

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM