Mardin'deki operasyonun görüntüleri

Mardin'in merkez Artuklu ile Savur ilçesi sınırlarında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda aralarında biri üst düzey yönetici olmak üzere 7 PKK'lı terörist öldürülürken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Kimliği belirlenen üst düzey teröristin, Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Pınarbaşı köyü nüfusuna kayıtlı 1993 doğumlu “Çektar” kod adlı Yusuf Kılınç olduğu tespit edildi.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERİN 4'Ü BÖLGE SORUMLUSU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonla ilgili yaptığı açıklamada; "Evlatlarımız, 7 teröristi daha Mardin Savur'da etkisiz hale getirdi. Allah hepsinden razı olsun çocuklarımızın. Bir evladımız hafif yaralı, onun dışında başka bir şeyimiz yok. Teröristlerden birisi bu Viranşehir patlamasının, son patlamanın koordinasyonunu yapan, oranın bölge sorumlusu, ötekisi yine Savur'un bölge sorumlusu, ötekisi Bismil'in bölge sorumlusu, ötekisi eylem sorumlusu, bunlardan bir tanesi de büyük ihtimalle İranlı. Geçen gün de bir İranlı daha aldık. Yani nasıl bir süreç içerisinden geçtiğimizi ve 7 tanesini orada bizim evlatlarımız etkisiz hale getirdiler. Şunu söylemek istiyorum; buna devam edeceğiz ve bu kararlılıkla beraber devam edeceğiz." dedi.