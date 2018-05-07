Mardin'de 8 bin yıllık Bilali Şenlikleri kutlandı

Mezopotamya'da yaklaşık 8 bin yıldır hasat döneminin başlangıcı kabul edilen Bilali Şenlikleri, merkez Artuklu ilçesine bağlı eski adı Bilali olan Alımlı köyünde kutlama programı düzenledi.

Çevre il ve ilçelerden yoğun katılımla gerçekleşen şenlikte, davetliler davul zurna eşliğinde halay çekti, çocuklar uçurtma uçurdu, aileler piknik yaptı. Bereket için duaların okunduğu şenlikte, sanatçılar Kürtçe ve Türkçe konser verdi.

ŞENLİK YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, bereketli Mezopotamya Ovası'nın unutulmaya yüz tutmuş somut olmayan kültürel miraslarını canlandırmayı amaçladıklarını söyledi. Bu kapsamda Bilali Şenlikleri'ni kutlamaya başladıklarını kaydeden Alaaddin Aydın, şenliğin yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

Huzur ve kardeşlik şehrinde hemen hemen hergün bir etkinliğin yapıldığına dikkati çeken Alaaddin Aydın, "Mardin bu yıl turizmde altın çağını yaşıyor. Bunun sebebi de hükümetimizin getirdiği huzur ve istikrar ortamıdır. Mardin'de kapan otellerden açılan otellere geçtik. İnşallah bunlar böyle devam edecek" dedi.