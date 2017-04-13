Mardin'de 82 üniversite öğrencisi yemekten zehirlendi

Artuklu Üniversitesi yemekhanesinde yemekten sonra rahatsızlanan öğrencilerde zehirlenme belirtisi ortaya çıktı.

82 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ

Fenalaşan öğrencilerden bazıları kendi imkanlarıyla bazıları da ambulanslarla hastaneye gitti. Yemekten zehirlendikleri belirlenen öğrencilerden 16'sı Mardin Devlet Hastanesi'nde, 66 öğrenci de kentteki diğer hastanelerde tedaviye alındı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

YEMEKLERDEN NUMUNE ALINDI

Öğle yemeği menüsündeki tavuk kızartma, pirinç pilavı, halka tatlı ve yoğurt yiyen öğrencilere gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri üniversiteye gelerek, hem yemeklerden, hem de içilen sudan numune aldı.









