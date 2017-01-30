taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
85.955
USD
3,8097
EURO
4,0557
ALTIN
146,02
PETR
55,2400

Mardin’de 832 ton nitratlı gübre toplatıldı

Mardin’de patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat içeren 832 ton nitratlı gübre yedi emine alındı.

30.01.2017 - 17:37
  1. Haberler
  2. İç Haber

GÜBRE

Mardin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat içeren gübre satışının geçici olarak durdurulmasının ardından bazı denetimlerde bulundu.

8 KİŞİYE İDARİ VE ADLİ İŞLEM YAPILDI

Yapılan denetimlerde amonyum nitrat içeren 832 ton nitratlı gübre yedi emine alındı. Karara aykırı davrandıkları tespit edilen 8 kişi hakkında ise idari ve adli işlem uygulandı.

Mardin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Nitratlı gübrelerin bitkisel üretimde yoğun kullanım döneminin yaklaşması nedeniyle bakanlığımızca alınan karar çerçevesinde çiftçilerimizin bu gübrelere olan ihtiyacını karşılamak amacıyla Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat gübrelerin satışının tamamen serbest bırakıldı.

Kalsiyum Amonyum Nitrat yüzde 26 can ve yüzde 21 can gübrelerinin kullanımı ise kontrollü bir şekilde satış ve sevkiyatına izin verilecektir.

Bunun için gübre alacak çiftçimiz, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) veya Tarımsal Üretim Kayıt Sistemine (TUKAS) kayıtlı olma zorunluluğu getirilerek gübreyi ilçe müdürlüklerimiz personeli tarafından çiftçilerin sistemindeki arazi ve ürün durumu göz önünde bulundurarak e-reçete düzenleyerek bayiden gübre satın alabilecektir” denildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hülya Avşar'ın transparan cesareti

Hülya Avşar'ın transparan cesareti

296
Caner Erkin açıklamalarının arkasında duruyor

Caner Erkin açıklamalarının arkasında duruyor

59
Pınar Altuğ'dan referandum yorumu

Pınar Altuğ'dan referandum yorumu

574
Beşiktaş'ın Mehmet Ekici kararı

Beşiktaş'ın Mehmet Ekici kararı

36
Hulusi Akar ve Hakan Fidan Nuri Pakdil'i ziyaret etti

Hulusi Akar ve Hakan Fidan Nuri Pakdil'i ziyaret etti

359
Mercedes Türk ekonomisine güveniyor

Mercedes Türk ekonomisine güveniyor

141
Yunan basınında ’Kardak’ paniği

Yunan basınında ’Kardak’ paniği

142
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM