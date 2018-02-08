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Mardin'de araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA | 08.02.2018 - 01:48..
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Midyat'ta seyir halindeki otomobilin sürücüsü Ö.A'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Mardin'de araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Ö.A., idaresindeki 47 LG 082 plakalı otomobil İdil-Midyat karayolunun 4. Kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Araçta bulunan Ö.A. ve M.E.A. takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilden yaralı olarak kurtuldu. Yaralıların 121 acil servis ekipleri tarafından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Mardin'de araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı


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