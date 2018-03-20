Mardin'de aranan 40 kişi yakalandı

Venezuela'daki yolsuzluk faaliyetleri ve yönetim zafiyeti gerekçesiyle 4 üst düzey kamu yetkilisini yaptırım listesine ekleyen ABD, kripto para birimi Petro'yu da yasakladı.

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Milliler Riva'da toplandı

İrlanda ve Karadağ ile özel maçlar yapacak A Milli Takım, Riva'da toplandı.