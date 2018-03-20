Mardin'de aranan 40 kişi yakalandı

Mardin polisi, Kızıltepe, Nusaybin, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan, madde bulunduran, kullanan, hırsızlık yapan ve terör örgütü propagandası yapan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirdi.
40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Merdin genelinde suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam eden emniyet ekileri, aranan 40 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen şahıslar ardından görevli savcılığa sevk edilecek.