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Mardin'de Atatürk heykeline bakım yapıldı

Mardin'in Artuklu Belediyesi önünde bulunan Midyat yolu kavşağında bulunan Atatürk heykeli, Müze Müdürlüğü tarafından bakıma alındı.

21.06.2017 - 12:10
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Mardin Müze Müdürlüğü Restorasyon konservasyon (Resim, heykel gibi sanat eserlerinin nesiller boyu özelliklerini kaybetmeyecek şekilde korunması işi) labaratuvar ekibi, çeşitli yerlerinde korozyon görülen Atatürk heykelini bakıma aldı.

Mardin'de Atatürk heykeline bakım yapıldı

DÜZENLİ OLARAK BAKIM YAPILIYOR

Görevliler kurdukları iskele üzerine çıkarak heykel üzerinde meydana gelen bozulmaların restorasyonu ve konservasyonu yaptı. Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, kentteki anıtların bakım çalışmalarını düzenli olarak yaptıklarını söyledi.

Mardin'de Atatürk heykeline bakım yapıldı

Mardin'de Atatürk heykeline bakım yapıldı

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