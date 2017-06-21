Mardin'de Atatürk heykeline bakım yapıldı

Mardin Müze Müdürlüğü Restorasyon konservasyon (Resim, heykel gibi sanat eserlerinin nesiller boyu özelliklerini kaybetmeyecek şekilde korunması işi) labaratuvar ekibi, çeşitli yerlerinde korozyon görülen Atatürk heykelini bakıma aldı.
DÜZENLİ OLARAK BAKIM YAPILIYOR
Görevliler kurdukları iskele üzerine çıkarak heykel üzerinde meydana gelen bozulmaların restorasyonu ve konservasyonu yaptı. Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, kentteki anıtların bakım çalışmalarını düzenli olarak yaptıklarını söyledi.