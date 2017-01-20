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Mardin'de başarılı öğrencilere ücretsiz tıraş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuaförlük yapan Serdar Ulutaş, başarılı öğrencileri bedava tıraş ediyor.

20.01.2017 - 17:18
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Tepebaşı Mahallesinde bu işi geleneksel hale getiren Ulutaş, her yıl karne gününde teşekkür ve takdir belgesini alan başarılı öğrencilere ücretsiz hizmet veriyor.

"BU İŞİ GELENEKSEL OLARAK DEVAM ETTİRİYORUZ"

Ulutaş, yaptığı açıklamada, kampanyayı bu yıl üçüncü kez düzenlediklerini belirten Ulutaş, "Bu işi geleneksel olarak devam ettiriyoruz. Sabahtan beri bir yoğunluk yaşıyoruz. Bu tempomuz hala düşmemiş. Yaklaşık 120 kişi gelir diye düşünüyorum. Sabahtan beri 85 kişi tıraş ettik. Bu mutluluğu güzelliği çocukların gözlerinde görüyoruz. Diğer meslektaşlarımıza örnek olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Mardin'de başarılı öğrencilere ücretsiz tıraş

TAKDİR BELGESİYLE TIRAŞ

Başarı belgesi alan Mezopotamya Ortaokulu öğrencisi Doğan Kalak ilanı görünce, takdir belgesini getirerek, ücretsiz tıraş olduğu belirtti.

Öğrenci Mehmet Ece de yoldan geçerken ilanı gördüğünü ve başarı belgesini alarak tıraş olmaya geldiğini kaydetti.

Mardin'de başarılı öğrencilere ücretsiz tıraş

Mardin'de başarılı öğrencilere ücretsiz tıraş

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