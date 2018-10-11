Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, İlçe Müftüsü Üsame Anlağan ve din görevlilerince Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okundu ve dua edildi.
Mardin'de Batman şehitleri için 3 dilde mevlit VİDEO
CAMİ ÇIKIŞINDA HELVA DAĞITILDI
Batman'ın Gercüş ilçesinin Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında 4 Ekim'de operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmişti.
Saldırıda 8 asker şehit düşmüş, bir asker yaralanmıştı.
Mevlit programına, çok sayıda vatandaş katıldı. Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara helva dağıtıldı.