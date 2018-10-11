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Mardin'de Batman şehitleri için 3 dilde mevlit

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Batman'da şehit olan 8 güvenlik görevlisi için Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okutuldu.

AA | 11.10.2018 - 22:48..
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Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, İlçe Müftüsü Üsame Anlağan ve din görevlilerince Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okundu ve dua edildi.

Mardin'de Batman şehitleri için 3 dilde mevlit

Mardin'de Batman şehitleri için 3 dilde mevlit VİDEO

CAMİ ÇIKIŞINDA HELVA DAĞITILDI

Batman'ın Gercüş ilçesinin Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında 4 Ekim'de operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmişti.

Saldırıda 8 asker şehit düşmüş, bir asker yaralanmıştı.

Mevlit programına, çok sayıda vatandaş katıldı. Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara helva dağıtıldı.

Mardin'de Batman şehitleri için 3 dilde mevlit

Mardin'de Batman şehitleri için 3 dilde mevlit

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