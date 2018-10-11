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Bulut denizi için Kaçkarlar'da nöbet tutuyorlar

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Mardin'de Batman şehitleri için 3 dilde mevlit

1 Mardin'de Batman şehitleri için 3 dilde mevlit Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Batman'da şehit olan 8 güvenlik görevlisi için Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okutuldu.

2 A Milli Takım, Bosna'yla berabere kaldı Hazırlık maçında A Milli Takımımız, sahasında Bosna Hersek'le 0-0 berabere kaldı.

3 ABD'den Endonezya'ya taziye mesajı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tsunamiden büyük zarar gören Endonezya'ya 12 gün sonra taziye mesajı iletti.

4 Arda Turan ve Berkay kavgasının polis tutanağı Beşiktaş Cumhuriyet Savcısı, kasten yaralama ve silahla tehdit nedeniyle Arda Turan'ın yakalanmasını istedi; Turan'ın emniyette ifadesinin alındığı bildirildi.

5 Çavuşoğlu Irak'ta Sadr ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın Necef kentinde Sadr Hareketi lideri ve son genel seçimlerin birincisi Mukteda es-Sadr ile bir araya geldi.

6 Irak’ta bir internet fenomeni daha öldürüldü Irak’ın başkenti Bağdat’ta devam eden internet fenomenleri cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.