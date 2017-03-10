Mardin'de bekçinin aracına yerleştirilen bomba patlatıldı

Dargeçit ilçesi Pazaryolu üzerinde çarşı ve mahalle bekçisi M.D'ye (23) ait otomobilin altına teröristler tarafından el yapımı patlayıcı yerleştirildi.

UZAKTAN KUMANDAYLA PATLATILDI

Bekçinin dayısı A.D. (44) araca bindiği sırada uzaktan kumandayla EYP'nin patlatılması sonucu yaralandı.

YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen ambulansla Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırılan A.D. yapılan ilk müdahaleden ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi. Durmaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.