taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
119.044
USD
3,7366
EURO
4,6746
ALTIN
161,88
PETR
69,9200

Mardin'de bir ayda 103 şüpheli yakalandı

Mardin Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık ve organize ile narkotik ekiplerinin bir aylık bilançosunu açıkladı. Yapılan açıklamada, 385 bin paket kaçak sigara yakalandığı belirtildi.

İHA | 02.02.2018 - 04:12..
  1. Haberler
  2. İç Haber

dw

Mardin Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Narkotik Şube Müdürlüğü polislerince Ocak ayı boyunca FETÖ terör örgütü örgütü başta olmak üzere suçlulara yönelik yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı.

"385 BİN ADET KAÇAK SİGARA YAKALANDI"

Mardin Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada; “Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile İlimiz genelinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı Grup Amirliklerimizce ‘Kaçakçılık Suçları ile Mücadele’ kapsamında 1 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında yapılan 61 ara yakalamada; 385 bin 4 paket gümrük kaçağı sigara, bin 54 şişe kaçak içki, 468 kg kaçak tütün, 5 bin 700 lt kaçak akaryakıt, 61 adet kaçak cep telefonu, 61 kg kaçak çay, 2 ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili 71 şahıs hakkında gerekli yasal işlem uygulanmış olup, 1 şüpheli şahıs ise çıkarıldığı Adli Makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderilmiştir. FETÖ Terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 19 şüpheli şahıs yakalanmış olup, 5 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları Adli Makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderilmiş, 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler devam etmekte olup 12 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmıştır” İfadeleri yer aldı.

103 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan açıklamanın devamında; “Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla, ilimiz genelinde Narkotik Şube Müdürlüğü ve bağlı grup amirliklerimizce ‘Uyuşturucu Madde Ticaretinin Önlenmesine‘ yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; yaklaşık ağırlığı 370 gr Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve satışa hazır 204 adet uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Olaylar kapsamında toplam 103 şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli yasal işlem başlatılmış olup, 12 şüpheli şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
3 terörist etkisiz hale getirildi

3 terörist etkisiz hale getirildi

40
Almanya meclisi Zeytin Dalı Harekatı'nı tartıştı

Almanya meclisi Zeytin Dalı Harekatı'nı tartıştı

67
Arabanın arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

Arabanın arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

68
PKK saldırısında şehit olan 3 asker için tören düzenlendi

PKK saldırısında şehit olan 3 asker için tören düzenlendi

7
Erdoğan'dan Fatma Avlar'ın ailesine taziye mesajı

Erdoğan'dan Fatma Avlar'ın ailesine taziye mesajı

0
Aydın'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Aydın'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

2
ABD'de 12 yaşındaki kız okulda 5 kişiyi yaralandı

ABD'de 12 yaşındaki kız okulda 5 kişiyi yaralandı

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM