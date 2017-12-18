Mardin’de bir evden Garnizon Komutanlığı'na tünel bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi üzerinde bulunan A.Y. adlı şahsa ait evin avlusunda incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmada, avludan Garnizon Komutanlığına kazılmış tünel bulundu. Bunun üzerine A.Y. ile komşusu olduğu öğrenilen bazı şahıslar gözaltına alınırken, tünelde geniş çaplı inceleme başlatıldı.

DEFİNE İÇİN KAZDIĞINI İDDİA ETTİ

Yapılan inceleme sırasında olası bir göçük durumuna karşı tedbir amacıyla bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri çağrıldı.

Gözaltındaki A.Y. adlı şahsın, kazıyı define aramak için yaptığını iddia ettiği öğrenildi.

Mardin'de Garnizon Komutanlığına kazılmış tünel bulundu VİDEO

SİT ALANI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Şahısların ifadeleri ve haklarında yapılan inceleme sonucunda tünelin terör saldırısı yapmak için değil define aramak için kazıldığı belirlendi. Tünelin kazıldığı bölgenin sit alanı olduğu öğrenildi.

DİYARBAKIR'DA HAİNLER TÜNELE BOMBA KOYUP SALDIRMIŞTI

11 Nisan'da Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü'ne 33 metre tünel kazılarak saldırıda bulunulmuştu. 1 ton patlayıcınun kullanıldığı saldırıda biri polis ikisi sivil 3 kişi şehit olmuştu.

9 Eylül 2016'da ise Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üssü'ne saldırı düzenlemek amacıyla tünel kazıldığı istihbaratı üzerine harekete geçen polis, üsse 50 metre mesafedeki bir evde kazı çalışması yapıldığını tespit etmişti. Operasyonda, kazı çalışması yaparken gözaltına alınan şahıs, define aradığını ileri sürmüştü.



