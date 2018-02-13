Yavrusu için kendisini timsahlara yem eden ceylan

1 Erdoğan Selman ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede Afrin'deki operasyon da ele alındı.

2 Premier Lig yayın hakları satıldı İngiltere Premier Lig'in 2019-2022 sezonları arasındaki yayın haklarının önemli bir kısmı iki kanala satıldı. 3 sezonluk bölüm için 4,464 milyar sterlin ödendi.

3 Mardin'de bir kadın silahlı saldırıda bir kişiyi yaraladı Mardin'de cep telefonu satan bir iş yerine, kimliği belirlenemeyen kadın tarafından ateş açıldı. Rastgele yapılan silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

4 Van'da 7 roket ele geçirildi Van'da emniyete gelen bir ihbar üzerine harekete geçen polisler, 7 adet roket ele geçirdi.

5 Erdoğan şehit ailesini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerden piyade astsubay üst çavuş Musa Özalkan'ın ailesini ziyaret etti.

6 Uyuşturucu kullanan eşinden dayak yiyen kadın yardım bekliyor Beykoz'da Z.D ile evli 23 yaşındaki Özlem D., şiddet gördüğü eşinden boşanmak istediği için daha fazla şiddet görmeye başladı.