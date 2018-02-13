Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda bir kadın, telefoncuya ateş açtı. Gelişi güzel açılan ateşte bir kişinin yaralandığı belirtilirken, saldırganın kimliği belirlenemedi.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Saldırıda, iş yeri içerisinde bulunan bir kişi ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinde bulunan kadını yakalayarak, gözaltı aldı.
Yaralı şahıs ise, çağrılan ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'de bir kadın silahlı saldırıda bir kişiyi yaraladı VİDEO