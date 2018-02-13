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Mardin'de bir kadın silahlı saldırıda bir kişiyi yaraladı

Mardin'de cep telefonu satan bir iş yerine, kimliği belirlenemeyen kadın tarafından ateş açıldı. Rastgele yapılan silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

İHA | 13.02.2018 - 23:30..
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Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda bir kadın, telefoncuya ateş açtı. Gelişi güzel açılan ateşte bir kişinin yaralandığı belirtilirken, saldırganın kimliği belirlenemedi.

Mardin'de bir kadın silahlı saldırıda bir kişiyi yaraladı

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Saldırıda, iş yeri içerisinde bulunan bir kişi ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinde bulunan kadını yakalayarak, gözaltı aldı.

Yaralı şahıs ise, çağrılan ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de bir kadın silahlı saldırıda bir kişiyi yaraladı VİDEO


Mardin'de bir kadın silahlı saldırıda bir kişiyi yaraladı


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