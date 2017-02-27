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Mardin'de bir mahallede sokağa çıkma yasağı

Artuklu ilçesindeki bir mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

27.02.2017 - 10:41
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Mardin'de bir mahallede sokağa çıkma yasağı

Valilikten yapılan açıklamada, Yardere Mahallesi'nde terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve aranan şahısları yakalamak amacıyla operasyon gerçekleştirileceği belirtildi.

YASAK İLAN EDİLDİ

Operasyon icra edilecek bölgede yaşayanların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 06.30'dan itibaren Yardere Mahallesi'nde ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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