Mardin’de bir yılda 535 terörist etkisiz hale getirildi

Yapılan açıklama 2016’da halkın can ve mal güvenliği sağlamak, türlü kaçakçılık, uyuşturucu, terör ve asayiş olaylarını engellemek amacıyla tüm teknik imkanlar kullanılarak titiz, özverili ve koordineli çalışmaların yapıldığı belirtildi.

203 OPERASYONDA 535 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yıl içerisinde 203 operasyonel çalışma yapıldığına dikkat çekilerek, bu çalışmalarda 535 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulandı. Açıklamada, kentte 2015 yılında yapılan 132 operasyonda, 105 teröristin etkisiz hale getirildiği de anımsatıldı.

FETÖ SORUŞTURMALARINDA 661 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları çerçevesinde de 661 şüphelinin gözaltına alındığına dikkat çekilen açıklamada, bunlardan 383’ünün tutuklandığı kaydedildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, yıl içerisinde 259 uzun namlulu silah, 71 tabanca, 34 bin 167 mermi, 284 el bombası ve 738 el yapımı patlayıcının ele geçirildiğine de işaret edildi.