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Mardin'de büyükbaş hayvan sürüsüne yıldırım düştü

Savur ilçesine bağlı Başkavak Köyü'nde merada otlayan büyükbaş hayvan sürüsüne yıldırım düşmesi sonucu 15 inek telef oldu.

08.04.2017 - 13:41
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Canlar, Mencioğulları, Tar, Kaya, Balıkçı ve Erdoğan ailelerine ait 15 büyükbaş hayvanın telef olması üzerine olay yerine gelen aile bireyleri, karşılaştıkları manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı.

"TÜM SERMAYEM BU İNEKLERDİ"

Yıldırım düşmesi sonucu geçim kaynakları olan hayvanları telef olan köylüler, yetkililerden yardım istedi.  Hayvanları telef olan köylülerden Mehmet Balıkçı, "Çiftçilik ve hayvancılıkla geçimimi sağlıyorum. Tüm sermayem bu ineklerdi. Başka gelir kaynağım yok. Bu ineklerin sütlerini satarak geçimimi sağlıyordum. Devletimizin yardımlarını bekliyorum" dedi.

Mardin'de büyükbaş hayvan sürüsüne yıldırım düştü

"ANİDEN YAĞMUR BASTIRDI, ILDIRIM DÜŞTÜ"

Yaşanan olayı anlatan Emin Kaya ise, "Her zamanki gibi çoban hayvanlarımızı mahallemize 10 kilometre uzaklıkta bulunan dağlık alandaki merada otlatmaya götürdü. Akşam saatlerine doğru aniden yağmur bastırınca hayvanları mahalleye getirmek istediği sırada yıldırım hayvanların üzerine düşmüş. Olay yerine gittiğimizde hayvanlarımızın telef olduğunu gördük. Bizler çiftçilik ve hayvancılıkla geçinen insanlarız, hayvanlarımızın telef olması bizleri büyük zarara uğrattı. Yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu.

Mardin'de büyükbaş hayvan sürüsüne yıldırım düştü

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