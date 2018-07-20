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Mardin'de çalınan 10 küçükbaşı polis buldu

Mardin Nusaybin'de evin avlusundan 5 gün önce çalınan 9 koyun ve 1 keçi polisler tarafından bulundu ve sahibine teslim edildi.

DHA | 20.07.2018 - 18:24..
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Nusaybin'in Abdulkadir Paşa Mahallesi, Umut Caddesi üzerinde A.Ş.'ye ait 10 küçükbaş, 5 gün önce hırsızlar tarafından evin avlusundan çalındı.

POLİS HAYVANLARI BULDU, HIRSIZLARI ARIYOR

Hırsızlık sonrası Nusaybin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri, küçükbaşların götürüldüğü güzergahtaki tüm mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Boş bir arsaya bırakılan 10 küçükbaş, polis ekipleri tarafından bulunup sahibine teslim edilirken, 4 kişi kaçtı. Eşkalleri tespit edilen 4 hırsızın yakalanması için araştırma başlatıldı.

Mardin'de çalınan 10 küçükbaşı polis buldu

Mardin'de çalınan 10 küçükbaşı polis buldu

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