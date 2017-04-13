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Mardin'de çatışma: 7 terörist öldürüldü

Mardin'in Ulucanlar mezrasında çıkan çatışmada, örgütün sözde sorumlularının da aralarında bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.

13.04.2017 - 15:06
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Güvenlik güçlerinin Doğu ve Güneydoğu illerinde PKK'ya yönelik operasyonları devam ediyor.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Bu kapsamda, Mardin'in Artuklu ilçesinde 9 Nisan'da başlatılan operasyonlarda, Ulucanlar mezrası bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde tespit edilen bir sığınakta bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

SÖZDE SORUMLULARI ÖLDÜRÜLDÜ

Çatışmada, örgütün sözde GAP-Urfa sorumlusu "Firaz" kod adlı Masum Ay, sözde Savur sorumlusu "Şevger" kod adlı Oktay Salman, sözde Bismil eylem sorumlusu "Çektar" kod adlı Yusuf Kılınç, sözde Artuklu eylem ve örgütün Sivil Savunma Birlikleri (YPS) sorumlusu "Serhat" kod adlı terörist, "Reber" kod adlı Teyyüp Çam ve kod adı "Beşir" olan bir örgüt mensubu ile bir İranlı terörist etkisiz hale getirildi. Sığınakta teröristlerin kullandığı 2 M-16 piyade tüfeği, 4 AK-47 kalaşnikof, bir tabanca ve 9 el bombası ele geçirildi.

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