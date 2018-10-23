taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.78495
Euro
6.63235
Altın
1239.35
Borsa
93063.26
Gram Altın
229.727

Mardin'de çatışmada bir asker şehit düştü

Jandarma Uzmanı Onbaşı Muhammed Çoban henüz 20 günlük evliyken Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışarak hayatını kaybetti.

İHA | 23.10.2018 - 16:11..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Mardin’in Dargeçit ilçesinde operasyona çıkan güvenlik güçleri ile bir grup PKK’lı terörist arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandar Uzman Onbaşı Muhammed Çoban’ın Çorum’daki evine şehit ateşi düştü.

Mardin'de çatışmada bir asker şehit düştü

20 GÜNLÜK EVLİ

Şehit jandarma Uzman Onbaşı Çoban’ın 20 günlük evli olduğu öğrenildi. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Çoban’ın şehadet haberi Çorum’daki yakınlarına verildi.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Aykut Gürsoy, şehidin evini ziyaret ederek taziyelerini iletirken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Mardin'de çatışmada bir asker şehit düştü

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Şehidin ailesinin il dışında yaşadığı, yaklaşık 20 gün önce Kırıkkale’de düzenlenen düğün töreniyle Sanem Çoban ile hayatını birleştirdiği öğrenildi.

Mardin Jandarma Özel Harekat Komutanlığı bünyesinde görevli Şehit Muhammed Çoban’ın cenazesinin yarın düzenlenecek olan askeri törenin ardından Çorum şehitliğinde toprağa verileceği öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bahçeli yerelde ittifakı bitirdiklerini açıkladı

Bahçeli yerelde ittifakı bitirdiklerini açıkladı

1262
Başkan Erdoğan Bekir Bozdağ'a sahip çıktı

Başkan Erdoğan Bekir Bozdağ'a sahip çıktı

205
İstanbul Yeni Havalimanı göz doldurdu

İstanbul Yeni Havalimanı göz doldurdu

111
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Erdoğan'dan cevap

Bahçeli'nin ittifak sözlerine Erdoğan'dan cevap

245
Mesut Özil'li Arsenal'den üst üste 7. galibiyet

Mesut Özil'li Arsenal'den üst üste 7. galibiyet

27
Şenol Güneş TL üzerinden maaşı kabul etmedi

Şenol Güneş TL üzerinden maaşı kabul etmedi

220
CIA Direktörü Haspel Türkiye'de

CIA Direktörü Haspel Türkiye'de

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM