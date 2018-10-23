Mardin'de çatışmada bir asker şehit düştü

Bugün açılışı yapılan ve Çöl Davosu olarak adlandırılan Suudi ekonomik forumu, "Geleceğe Yatırım Girişimi"ne uluslararası katılım yeterli düzeyde olmadı.

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Şaşılık tablet ve kitapla artmıyor

Bilgisayar, tablet ve kitap şaşılığı artırmıyor. 2 yaş civarında başlayan şaşılıkla ilgili önemli açıklamalar yapan uzmanlar, erken ve doğru tedavi ile bu sorunla baş edilebileceğini aktarıyor.