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Mardin'de damda sinema keyfi

Mardin'de gençler açık havada izlenime sunulan filmleri izlerken damda sinema nostaljisini yaşıyor.

AA | 26.07.2018 - 03:04..
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13 Metrekare Sanat Kolektifi üyelerinin, tarihi Marangozcular Kahvehanesi'nin damında açık havada geçen haziran ayında başlattığı film gösterimlerine Mardinli sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor.

Mardin'de damda sinema keyfi

ORTA DOĞU ESİNTİLERİ

Üyelerden Ömer Kılıç da eskiden Mardin'de filmlerin damlarda izlendiğini ve tekrar o duyguyu canlandırmak istediklerini anlattı.

Mezopotamya Ovası'na yaslanarak, Mardin Kalesi karşısında gece görüntüsüyle açık hava sineması yaptıklarını vurgulayan Kılıç, şöyle konuştu:

"Çok güzel bir ilgi var, insanlara nostaljik bir hava yaratıyor. Özellikle seçtiğimiz filmler Orta Doğu filmleri. Şu anda, Orta Doğu sineması üzerinde duruyoruz. 'Peki Şimdi Nereye?' filmiyle başladık; bir Lübnan filmiydi. Bu gece de 'Bab'Aziz' filmi; bir derviş ve torunun hikayesini ele alan bir film. Sırtımızı uçsuz bucaksız Mezopotamya Ovası'na dönüp Orta Doğu sinemasını, gerçekliğimizi izliyoruz. Sağ olsun toplumdan da güzel bir destek var. İnsanlar buraya geliyor, gün geçtikçe çoğalıyoruz."

Mardin'de damda sinema keyfi VİDEO

Mardin'de damda sinema keyfi


"DAMLARDA İZLEMEK DAHA KEYİFLİ"

Filmi izlemeye gelen vatandaşlardan Şaha Keleş ise otantik bir ortamda çok keyifli ve güzel bir duygu yaşadıklarını kaydetti.

Keleş, "Sinemayı bu şekilde izlemek çok daha keyifli. Alışveriş merkezlerinde sinema izlemek yerine damlarda izlemek çok daha güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Mardin'de damda sinema keyfi

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