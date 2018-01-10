taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.448
USD
3,7949
EURO
4,5538
ALTIN
161,38
PETR
69,2000

Mardin'de tarlaya ekilen buğdaylar çürümeye başladı

Mardin Kızıltepe'de kuraklığın getirdiği sorunlar en çok çiftçileri etkiliyor.

DHA | 10.01.2018 - 17:12..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türkiye'de son 44 yılın en kurak mevsimi yaşanıyor. Kuraklıktan en çok etkilenen bölge Güneydoğu olurken, tarım arazileri önemli ölçüde etkilendi.

"BÖYLE KURAKLIK GÖRMEDİM"

Kuraklığın bu derece artması tarım sektöründe kaygılara neden oldu. Bölgenin önemli ovalarından biri olan Kızıltepe Ovası'nda bu yıl ekilen buğday tohumları kuraklığın etkisiyle çürümeye başlaması çiftçileri tedirgin etti.

Mardin'de tarlaya ekilen buğdaylar çürümeye başladı

Kızıltepe Ziraat Odası Başkanı Bedirhan Dinler, buğday tarlasında yaptığı incelemede, sulu arizelerin bile kuraklıktan etkilendiğini ifade ederek, "Bu yıl bölgemizde kuraklık geçmektedir. Biz kışın ortasındayız. Ben 27 yıllık ziraat odası başkanıyım. Böylesi bir kuraklık görmedim. Bölgemizdeki sulu arazi bile kuraklıktan etkilenmektedir. Bu, Allah'ın taktiridir. Allah'ın emridir. Çiftçilerimiz çoğu şu anda teredütlü ve perişan durumdadır." dedi.

"ÇİFTÇİLER PERİŞAN DURUMDA"

Tarım Mühendisi Sedat Ayyıldız ise kuraklık ile ilgili bir araştırma yaptıklarını söyleyerek, bu yılki kuraklığın ciddi bir tehlike oluşturduğunu dedi. Ayyıldız, "Bu sene bölgemizde yaşanan kuraklık nedeyli yaptığımız araştırmalarda, bir çok kuru arazilerde özelikle çimlenmenin olmadığını veya daha doğrusu çürümelerin başladığını tespit ettik. Bu durum, tohumda büyük bir kaygı ve büyük bir kayıpdır. Çiftçilerimiz şu an perişan bir durumdadır." diye konuştu.

Mardin'de tarlaya ekilen buğdaylar çürümeye başladı

TEKRAR EKİM YAPILACAK

Çiftçilerden Hamdullah Mahmutoğlu da, bu yıl ektikleri tohumların yağmur yağmamasından dolayı tarlayı tekrar ekmek zorunda kaldıklarını ifade etti ve "Maalesef kuru tarım yapan çiftçilerimiz ektiği masülleri çıkmadı. Bu sene yağmur da yağmadı. Bir çok çiftçi tarlasını tekrardan ekmek zorunda kaldı. Çünkü, yere atığımız buğdaylarımız çıkmadığından dolayı ektiğimiz buğdayı kaldırıp tekrar ekmeye başlıyacaz. Bu da bizim için büyük sıkıntı olacak. Bankalara olan borçlarımızı ödemeyecek duruma geleceğiz. Bu durumda devletimizin bize yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.

Mardin'de tarlaya ekilen buğdaylar çürümeye başladı

İlginizi Çekebilir
Kafe tuvaletinde gizli kamera bulundu
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, iş yerinin tuvaletine kamera yerleştirdiği tespit edilen işletmeci tutuklandı.
Siirt'te PKK'nın 8 sığınağı imha edildi
Siirt'te, PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüt mensuplarının kullandığı 8 sığınak, tespit edildikten sonra içerisindeki mühimmatlar alınarak imha edildi.
Bodrum'da deniz temizliğinde küvet çıktı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan dünyaca ünlü koyda yapılan deniz dibi temizliğinde kıyıya çıkarılan küvet ve yaklaşık 1 ton çöp, görenleri şaşkına çevirdi.
Ordu'da bir kadının rahminden 4 kiloluk kitle çıktı
Ordu'da gaz şikayetiyle hastaneye başvuran 46 yaşındaki Hatice Korkmaz'ın rahminden cerrahi operasyonla 4 kiloluk kitle çıkarıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Jandarmanın yeni kıyafetleri

Jandarmanın yeni kıyafetleri

192
Sırrı Süreyya, Hasip Kaplan'ı tükürülesi buluyor

Sırrı Süreyya, Hasip Kaplan'ı tükürülesi buluyor

159
AK Parti-MHP ittifakı vücut buluyor

AK Parti-MHP ittifakı vücut buluyor

281
Abdullah Gül OHAL sorusuna yanıt vermedi

Abdullah Gül OHAL sorusuna yanıt vermedi

161
Konsensus anketinin sonuçlarında İYİ Parti baraj altında

Konsensus anketinin sonuçlarında İYİ Parti baraj altında

245
Arda Turan'ın Başakşehir'e maliyeti

Arda Turan'ın Başakşehir'e maliyeti

74
8 Türk'ü öldüren teröristin davası ertelendi

8 Türk'ü öldüren teröristin davası ertelendi

72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM