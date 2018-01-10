Mardin'de tarlaya ekilen buğdaylar çürümeye başladı

Türkiye'de son 44 yılın en kurak mevsimi yaşanıyor. Kuraklıktan en çok etkilenen bölge Güneydoğu olurken, tarım arazileri önemli ölçüde etkilendi.

"BÖYLE KURAKLIK GÖRMEDİM"

Kuraklığın bu derece artması tarım sektöründe kaygılara neden oldu. Bölgenin önemli ovalarından biri olan Kızıltepe Ovası'nda bu yıl ekilen buğday tohumları kuraklığın etkisiyle çürümeye başlaması çiftçileri tedirgin etti.

Kızıltepe Ziraat Odası Başkanı Bedirhan Dinler, buğday tarlasında yaptığı incelemede, sulu arizelerin bile kuraklıktan etkilendiğini ifade ederek, "Bu yıl bölgemizde kuraklık geçmektedir. Biz kışın ortasındayız. Ben 27 yıllık ziraat odası başkanıyım. Böylesi bir kuraklık görmedim. Bölgemizdeki sulu arazi bile kuraklıktan etkilenmektedir. Bu, Allah'ın taktiridir. Allah'ın emridir. Çiftçilerimiz çoğu şu anda teredütlü ve perişan durumdadır." dedi.

"ÇİFTÇİLER PERİŞAN DURUMDA"

Tarım Mühendisi Sedat Ayyıldız ise kuraklık ile ilgili bir araştırma yaptıklarını söyleyerek, bu yılki kuraklığın ciddi bir tehlike oluşturduğunu dedi. Ayyıldız, "Bu sene bölgemizde yaşanan kuraklık nedeyli yaptığımız araştırmalarda, bir çok kuru arazilerde özelikle çimlenmenin olmadığını veya daha doğrusu çürümelerin başladığını tespit ettik. Bu durum, tohumda büyük bir kaygı ve büyük bir kayıpdır. Çiftçilerimiz şu an perişan bir durumdadır." diye konuştu.

TEKRAR EKİM YAPILACAK

Çiftçilerden Hamdullah Mahmutoğlu da, bu yıl ektikleri tohumların yağmur yağmamasından dolayı tarlayı tekrar ekmek zorunda kaldıklarını ifade etti ve "Maalesef kuru tarım yapan çiftçilerimiz ektiği masülleri çıkmadı. Bu sene yağmur da yağmadı. Bir çok çiftçi tarlasını tekrardan ekmek zorunda kaldı. Çünkü, yere atığımız buğdaylarımız çıkmadığından dolayı ektiğimiz buğdayı kaldırıp tekrar ekmeye başlıyacaz. Bu da bizim için büyük sıkıntı olacak. Bankalara olan borçlarımızı ödemeyecek duruma geleceğiz. Bu durumda devletimizin bize yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.